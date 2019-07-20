شكرا لقرائتكم خبر عن تجويع الحيوانات وتكديسها .. عقوبتها «التشهير» و«الغرامة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أن نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، يعاقب كل من يخالف أحكامه بغرامة لا تتجاوز في المرة الأولى 50 ألف ريال.

وقال:«تتم مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية وحتى الرابعة، التي تكون بذلك تضاعفت ثلاث مرات، وفقاً لكل مرة سبقتها عن أول عقوبة يمكن فرضها وفقاً لما حدده النظام».

وأشار إلى أنه يمكن لمصدر قرار العقوبة تضمين نشرها في صحيفتين محليتين، وأن تكون إحداهما في المنطقة التي يقيم فيها المخالف وعلى نفقته.

وحث الغامدي المنشآت البيطرية والجهات ذات العلاقة والأفراد بالرفق بالحيوان، ومراعاة ذلك في موسم الحج مثل: عدم تكدس أعداد كبيرة من الحيوانات في الحظائر، وتقديم الماء والعلف الكافي، وطريقة النقل من الموانئ إلى المزارع، أو من المزارع إلى المسالخ.