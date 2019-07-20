شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الاجتماعية»: تدريب 400 رائد أعمال على التقنية الناشئة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أطلق بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال شهر ذي القعدة الجاري، سلسلة المعسكرات التدريبية ضمن برنامج رواد التقنية في كل من (جدة، الرياض، الأحساء، عرعر)؛ لتطوير مهارات وبناء قدرات 400 مشارك من رواد ورائدات الأعمال في قطاع التقنيات الناشئة.

وتهدف هذه المعسكرات إلى إتاحة الفرصة للمشاركين والمشاركات لاكتساب مهارات عملية ومهارية وذلك على مدى خمسة أيام متواصلة.

ويأتي تنظيم البنك لبرنامج رواد التقنية وذلك من منطلق دعم وتمكين وتحفيز المنشآت الصغيرة والناشئة في قطاع التقنيات الناشئة.

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وفي هذا الصدد صرح المدير العام للشراكات والتسويق بالبنك نور العبدالكريم، أن مخرجات المعسكرات التدريبية التي ينفذها البنك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، في برنامج رواد التقنية سيتم ترشيحها للاستفادة من مسرعات الأعمال ضمن البرنامج ذاته وإتاحة باب التقديم على محفظة التقنيات الناشئة والتي يقدمها البنك كأحد المنتجات التمويلية المخصصة للمشاريع الناشئة والصغيرة.

وبينت العبدالكريم أن البنك يسعى من خلال تنظيم «برنامج رواد التقنية»، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى تقديم حزمة من الممكنات المختلفة سواء تمويلية وخدمات غير المالية للمشاريع الصغيرة والناشئة في قطاع التقنيات الناشئة.

وبينت أن البنك يعمل على تسريع إطلاق المشاريع الصغيرة في قطاع التقنيات الناشئة، من خلال توفير حلول تمويلية، كما يعمل البنك على توفير التمويل لإنشاء مشاريع في مختلف التقنيات الحديثة، والتي تشمل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، وطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والتجارة الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، والحوسبة السحابية، والتقنيات المالية، والأمن السيبراني، وصولاً إلى توطينها وتحقيق التحول الرقمي في المملكة.

وكان البنك في وقت سابق، وبحضور ورعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وقع اتفاقية تعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لدعم وتمويل وتحفيز مشاريع وأنشطة التقنيات الناشئة، من خلال إنشاء محفظة مالية تصل إلى مليار ريال، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل الوطني، ودفع مسيرة الاقتصاد السعودي، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.