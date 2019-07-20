شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الطائف: 15 ألف وظيفة للشباب .. و1.6 مليون زائر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

توقع مراقبون أن يخلق موسم الطائف 15ألف فرصة وظيفية للشباب والشابات. وأشاروا إلى أن الموسم سيحقق نتائج متمثلة في 6 محاور، وهي: خلق فرص وظيفية، جذب استثمارات لمدينة الطائف، رفع الجودة في المنتجات والخدمات المقدمة في الطائف، زيادة الاعتماد على المحتوى المحلي، تحسين جودة الحياة، إعادة إحياء الصورة الذهنية للطائف كمصيف للعرب.

وبحسب كتيّب الموسم -حصلت "الخليج 365" على نسخه منه- فإن عدد الزوار المستهدفين للموسم يقدّر بـ 1.6 مليون زائر.

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وفي سياق متصل تعمل أمانة الطائف على تحسين الشوارع، وصيانة الإضاءات، ورفع نحو 2000 سارية ترحيبية في المواقع والطرقات الرئيسية ومداخل المدينة، إضافة إلى عملها في تهيئة منتزه الردف، وحديقة الملك فيصل، ودعم الجهات العاملة في سوق "الخليج 365".

من جهتها تعقد الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ظهر اليوم (السبت)، ورشة عمل للإعلاميين حول التفاصيل الإعلامية لموسم الطائف، يتخللها نقاش حول الموسم، وعرض تجارب حول الصحافة السياحية، وإبراز التنوع التاريخي والثقافي والأجواء المعتدلة التي تتميّز بها الطائف، وما يضمّه من أنشطة ترفيهية ممتعة للزوار من جميع الأعمار، ويرسخ إستراتيجية المملكه المتعلقة بالتنافسية في قطاع السياحة.

يذكر أن فعاليات موسم الطائف تنطلق في 29 ذي القعده الجاري، وتستمر لمدة 30 يوما.