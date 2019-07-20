وظائف شاغرة في البنك العربي الوطني

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أعلن البنك العربي الوطني عبر برنامج التدريب على رأس العمل عن 80 فرصة وظيفية شاغرة للرجال والنساء للعمل في البنك في 4 مدن وهي جدة، والدمام، وحائل، وعسير.

وأشترط أن يكون المتقدمين من الحاصلين على شهادة البكالوريوس في كافة الاختصاصات أو ما يعادلها.

يتم تقديم وظائف البنك العربي الوطني من خلال النقر على الرابط التالي

مدير خدمة العملاء في جدة : هنـــــــــــــا.

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مدير خدمة العملاء في الدمام : هنــــــــــــــا.

مدير خدمة العملاء في حائل : هنــــــــــــــــا.

مدير خدمة العملاء في عسير : هنـــــــــــــــــا.

