وظائف شاغرة في جدة

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أعلنت شركة اقوات للصناعات الغذائية وعبر برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات عن 3 وظائف هندسية للرجال الشاغرة. وذلك للعمل في الشركة في جدة وفق مسمى وظيفي مهندس صناعي وانتاجي، وذلك حسب التفاصيل، والشروط، وطريقة التقديم الموضحة. وأشترطت أن يكون المتقدمين من الحاصلين على شهادة البكالوريوس في الهندسة اختصاص هندسة صناعية، أو ما يعادلها. لمعرفة التفاصيل أضغط هنا .





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