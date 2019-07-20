الخارجية ترحِّب بإطلاق وزارة الداخلية لخدمة «الأحوال بالخارج»

رحَّبت وزارة الخارجية بإطلاق وزارة الداخلية لخدمة «الأحوال بالخارج»، والتي دشَّنها الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية .
وجاء ذلك على لسان وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود كاتب؛ حيث إنَّ هذه الخدمة ستقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين في استخراج بطاقات هويتهم الوطنية من خلال ممثليات المملكة في الخارج وبدون الحاجة لقدومهم للمملكة لإنجازها.
وأضاف كاتب أنَّ الممثليات تعمل على استكمال التجهيزات اللازمة لتقديم الخدمة للمواطنين، وتوفير التسهيلات كافة لتحقيق الهدف بعون الله تعالى.
وأكَّد أنّ هذه الخدمة تأتي مكملة لما قامت به مؤخرًا وزارة العدل بخصوص إصدار الصكوك والوكالات بنفس الأسلوب.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية ترحِّب بإطلاق وزارة الداخلية لخدمة «الأحوال بالخارج» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.