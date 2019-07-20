الخارجية ترحِّب بإطلاق وزارة الداخلية لخدمة «الأحوال بالخارج»

رحَّبت وزارة الخارجية بإطلاق وزارة الداخلية لخدمة «الأحوال بالخارج»، والتي دشَّنها الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية .

وجاء ذلك على لسان وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود كاتب؛ حيث إنَّ هذه الخدمة ستقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين في استخراج بطاقات هويتهم الوطنية من خلال ممثليات المملكة في الخارج وبدون الحاجة لقدومهم للمملكة لإنجازها.

وأضاف كاتب أنَّ الممثليات تعمل على استكمال التجهيزات اللازمة لتقديم الخدمة للمواطنين، وتوفير التسهيلات كافة لتحقيق الهدف بعون الله تعالى.

وأكَّد أنّ هذه الخدمة تأتي مكملة لما قامت به مؤخرًا وزارة العدل بخصوص إصدار الصكوك والوكالات بنفس الأسلوب.