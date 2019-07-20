بالفيديو.. رياح قوية تتسبَّب في سقوط هناجر على 15 سيارة بينبع

تأثرت محافظة ينبع، أمس الجمعة، برياح شديدة مصحوبة بالأتربة، تسبَّبت في سقوط بعض الهناجر وإحداث تلفيات لـ 15 سيارة، دون تسجيل إصابات بشرية.
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد الجهني: إنَّ فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع تلقت بلاغًا عند الساعة 5:40 من عصر أمس الجمعة، عن سقوط هناجر على بعض المركبات نتيجة تعرُّض محافظة ينبع لنشاط في الرياح وإثارة للأتربة بدون أي إصابات .
وأوضح الجهني أنَّ البلاغات كانت في أحياء العصيلي وحي البندر وحي المشهد ومواقف المطار، وقد باشر الدفاع المدني تلك البلاغات ورفع الأنقاض والهناجر والمظلات من على المركبات.
وبيَّن أنَّه نتج عن سقوط الهناجر تضرُّر 15 مركبة بتلفيات مختلفة، وقد تمَّ الرفع للجهات المختصة بطلب تشكيل لجنة لحصر الأضرار .
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