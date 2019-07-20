الداخلية: ضبط 3 ملايين و530 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل خلال 21 شهرًا

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ضبط ثلاثة ملايين و530 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة كافة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها اليوم، إن الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 16/2/1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 15/11/1440هـ؛ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة، أسفرت عن ضبط 3530083 مخالفًا، منهم 2753069 مخالفًا لنظام الإقامة، و544910 مخالفين لنظام العمل، و232104 مخالفين لنظام أمن الحدود.

وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ 59724 شخصًا، 47% منهم يمنيو الجنسية، و50% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2579 شخصًا؛ لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأوضح أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم بلغ 4026 شخصًا.

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وأكد أن إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة بلغ 1389 مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1357 منهم وإخلاء سبيلهم، فيما تستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 32 سعوديًّا.

وأشارت إلى أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 12494 وافدًا مخالفًا، منهم 10949 رجلًا، و1545 امرأة .

وأكد إيقاع العقوبات الفورية بحق 500337 مخالفًا، وإحالة 454311 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 581410 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 877556 مخالفًا.