إمارة الجوف تنفي تخصيص بريد إلكتروني لمكتب نائب أمير المنطقة

نفت إمارة منطقة الجوف تخصيص بريد إلكتروني خاص بمكتب نائب أمير المنطقة لاستقبال الشكاوى والمقترحات وقضايا الفساد.
وأوضحت إمارة المنطقة أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتخصيص «إيميل» خاص بمكتب نائب أمير منطقة الجوف؛ لاستقبال الشكاوى والمقترحات وقضايا الفساد، غير صحيح.
وقال المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان: «إن ما يتم تداوله بشأن هذه الرسالة غير صحيح ولم يصدر عن إمارة المنطقة أية دعوة بهذا الشأن» .
وأكد الحموان، أن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، يحرصان على تلقي أية ملاحظات واقتراحات وشكاوى من خلال استقبالهما المواطنين والمواطنات بصفة يومية أثناء الدوام الرسمي والعمل على متابعة معاملات وقضايا المواطنين أو عبر القنوات الرسمية.
وشدد المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف، على عدم نشر وتداول مثل هذه الرسائل قبل أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح؛ لكي لا يتعرض من يسهم في نشرها للمساءلة.
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