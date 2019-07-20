البنتاجون: استقبال السعودية لقواتنا يوفِّر رادعًا في مواجهة التهديدات بالمنطقة

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، مساء أمس الجمعة، أنَّ وزير الدفاع الأمريكي بالنيابة مارك إسبر أكد أنَّ نشر قوات عسكرية أمريكية في المملكة العربية السعودية خطوة ستوفر «رادعًا إضافيًا» في مواجهة تهديدات ناشئة وذات مصداقية في المنطقة. وفقا لوكالة أنباء رويترز.

وكان خادم الحرمين الشريفين وافق في وقت سابق أمس الجمعة على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السِّلْم فيها.