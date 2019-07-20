شكرا لقرائتكم خبر عن مقبرة «شهداء الحرم» تحتضن جثمان غريق نياجرا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة) شيعت جموع غفيرة بالعاصمة المقدسة جثمان الشاب المبتعث قاسم عداوي، الذي توفي غرقا بشلالات نياجرا الكندية، عقب الصلاة عليه بالمسجد الحرام عصر أمس (الجمعة)، ودفن في مقبرة شهداء الحرم بالشرايع شرق مكة المكرمة. وكانت "الخليج 365" تابعت حادثة سقوط المبتعث عداوي في شلالات نياجرا بتاريخ 11 يوليو 2019، وعلمت من مصادرها أن القنصلية

شيعت جموع غفيرة بالعاصمة المقدسة جثمان الشاب المبتعث قاسم عداوي، الذي توفي غرقا بشلالات نياجرا الكندية، عقب الصلاة عليه بالمسجد الحرام عصر أمس (الجمعة)، ودفن في مقبرة شهداء الحرم بالشرايع شرق مكة المكرمة. وكانت "الخليج 365" تابعت حادثة سقوط المبتعث عداوي في شلالات نياجرا بتاريخ 11 يوليو 2019، وعلمت من مصادرها أن القنصلية السعودية في نيويورك تلقت بلاغاً بفقدان المواطن قاسم عداوي في الشلالات خلال رحلة عائلية، بعد أن ترك عائلته في السيارة وترجل لالتقاط بعض الصور، وعندما لاحظت زوجته غيابه أبلغت الشرطة في حينه.

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