الباحة: مبادرة تحمي 8 متنزهات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة) أطلق تعليم الباحة مبادرة «متنزهاتنا عنواننا» التي نفذها أعضاء أندية مدارس الحي والأندية الموسمية، وشملت متنزهات: «الحسام، والثروة الوطنية، وطيبة الاسم، والشكران، وحديقة الشمال، وشريان، وبكرا، والناصف بمعشوقة، والفراشة»، وتأتي المبادرة حرصا من تعليم المنطقة على تعزيز روح الانتماء للوطن وتفعيل المسؤولية المجتمعية تجاه حماية البيئة وتفعيل المبادرة الإيجابية والتعاون البناء مع الجهات الحكومية الأخرى، في نظافة المتنزهات العامة والعناية بها بما يعود على الفرد والجماعة بالنفع والفائدة.

أطلق تعليم الباحة مبادرة «متنزهاتنا عنواننا» التي نفذها أعضاء أندية مدارس الحي والأندية الموسمية، وشملت متنزهات: «الحسام، والثروة الوطنية، وطيبة الاسم، والشكران، وحديقة الشمال، وشريان، وبكرا، والناصف بمعشوقة، والفراشة»، وتأتي المبادرة حرصا من تعليم المنطقة على تعزيز روح الانتماء للوطن وتفعيل المسؤولية المجتمعية تجاه حماية البيئة وتفعيل المبادرة الإيجابية والتعاون البناء مع الجهات الحكومية الأخرى، في نظافة المتنزهات العامة والعناية بها بما يعود على الفرد والجماعة بالنفع والفائدة.

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