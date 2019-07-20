السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلي تقمع المسيرات السلمية شرق قطاع غزة وتصيب العشرات



غزة 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واس

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرات العودة الأسبوعية السلمية شرق قطاع غزة مما أدى إلى إصابة العشرات من الفلسطينيين بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق.

وأفادت مصادر طبية ومحلية في غزة، أن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز ضد المواطنين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة شرق قطاع غزة مما أسفر عن إصابة أكثر من 100 فلسطيني، بينهم 50 بالرصاص الحي و52 بالرصاص "المطاطي" وبقنابل الغاز المسيل للدموع بينهم طفلان وصحفيان وأربعة مسعفين، إضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات الأسبوعية السلمية التي تقام يوم الجمعة من كل أسبوع شرقي القطاع.

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