لينك بوابة “أجيري” للتسجيل بالعمالة المؤقتة بالسعودية 1440 أثناء موسم الحج...

تستعد المملكة العربية السعودية إستقبال موسم الحج،وقد وفرت وزارة العمل و التنمية الاجتماعية لينك موقع “أجيري” للتسجيل و العمل المؤقت،ويقدم لكم موقع “نجوم مصرية” طريقة التسجيل بموقع “أجيري”،والغرض من هذه الخدمة زيادة عدد العمالة بسبب زيادة عدد حجاج بيت الله الحرام،وقد أعلنت وزارة العمل عن فتح باب التقديم بدولة السعودية وذلك عبر بوابة “أجيري” و التي تتيح للمتقدمين العمل بدولة المملكة العربية السعودية،وذلك بسبب إقتراب موسم الحج بمدينة مكة المكرمة،وقد أعلنت الوزارة عن حاجتها إلي عماله بشكل مؤقت للعمل بالمدينة المنورة و مكة المكرمة و جدة و يمكن للوافدين و المتقدمين للعمل التسجيل عبر الرابط الرسمي لبواية أجيري.

ما هي بوابة أجيري؟

هي خدمة معتمدة من وزارة العمل و التنمية الإجتماعية الغرض منها توفير وظائف شاغرة بشكل مؤقت،وذلك أثناء موسم الحج حيث تحاول المملكة توفير سبل الراحة لحجاج بيت الله،ويقوم المتقدم بالدخول إلي البوابة الرسمية لأجيري و تسجيل البيانات الشخصية و السيرة الذاتية للمتقدم،ويتم توفير أماكن خالية للعمل بمدينة مكة المكرمة،جدة و المدينة المنورة

شروط التقديم و القبول ببوابة أجيري

وقد وضعت وزارة العمل و التنمية الأجتماعية عدد من الشروط للقبول و العمل بمدينة مكة المكرمة و المدينة بشكل مؤقت أثناء موسم الحج للعام الحالي 1440:

الحصول علي الموافقة من صاحب العمل.

ألا يقل سن المتقدم عن 16 سنة.

لا يسمح للزائر بالعمل سواء خارجي أو بالمنازل.

وقد أعلنت بوابة “أجيري” عن توفير فرص عمل وذلك بشكل مؤقت أثناء موسم الحج بالشهر القادم

رابط التسجيل ببوابة “أجيري” للحصول علي وظيفة خالية بشكل مؤقت