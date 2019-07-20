شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الباحة تتيح أكثر من 800 مقعداً تعويضياً في كلياتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

أعلنت جامعة الباحة عن إتاحة أكثر من 800 مقعداً شاغراً في التخصصات العلمية وبعض التخصصات النظرية بمختلف كلياتها.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي، أنه يتعين التقديم على هذه الشواغر لكل الطلاب والطالبات الذين لم يحالفهم الحظ في القبول الأولي، شريطة انطباق الشروط على المتقدمين والمتقدمات.

Advertisements

من جانبه، كشف عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور خالد عُمير، أن الشواغر متاحة في كليات الهندسة، والعلوم، والآداب والعلوم الإنسانية، وكليات العلوم والآداب بالمحافظات، مشيراً إلى ضرورة التقديم واستكمال الطلبات لكل المتقدمين وإن كان لهم طلبات سابقة ومكتملة على البوابة.

وأكد عمير أن من بين الشواغر المتاحة قرابة 150 مقعداً للطالبات، كلها في تخصصات الفيزياء والرياضيات والكيمياء بكليات العلوم والآداب بالمحافظات، بينما لا يتوفر أي مقعد في التخصصات النظرية للطالبات، فيما بلغت الشواغر المتاحة للطلاب قرابة 700 مقعداً شاغراً في بعض تخصصات الهندسة وتخصصات علوم الحاسب وتقنية المعلومات والآداب والعلوم الإنسانية، وتخصصات العلوم الطبيعية مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات.

ولفت إلى أنه سيتم فتح بوابة القبول لمدة وجيزة لاستقبال طلبات التقديم، ومن ثم الفرز والمفاضلة وإعلان النتائج مباشرة.