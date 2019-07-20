- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - افتتح المنتخب السعودي تحت 14 عاماً اليوم الجمعة تدريباتـه في المالديف، على هامش مشاركته في الدورة الدولية الودية التي تمتد منافستها حتى آخر الشهر الجـاري بمشاركة منتخبات المالديف، وبوتان ولاتفيا.
وأجرى الفريق حصته التدريبية مساء اليوم تحت إشراف المدير الفني محمد أمين والجهاز الفني المساعد. والتي تنوعت بين تمارين لياقية وتكتيكية.
الجدير بالذكر أن الأخضر سيفتتح مبارياته في البطولة بوم الأحد المقبل بمواجهة منتخب لاتفيا في حين يحل ضيفاً يوم الثلاثاء على منتخب المالديف ويلاقي يوم الجمعة منتخب بوتان.
أخضر تحت 14 عاماً يدشن تدريباته بمعسكره بالمالديفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-19
افتتح المنتخب السعودي تحت 14 عاماً اليوم الجمعة تدريباتـه في المالديف، على هامش مشاركته في الدورة الدولية الودية التي تمتد منافستها حتى آخر الشهر الجـاري بمشاركة منتخبات المالديف، وبوتان ولاتفيا.
وأجرى الفريق حصته التدريبية مساء اليوم تحت إشراف المدير الفني محمد أمين والجهاز الفني المساعد. والتي تنوعت بين تمارين لياقية وتكتيكية.
الجدير بالذكر أن الأخضر سيفتتح مبارياته في البطولة بوم الأحد المقبل بمواجهة منتخب لاتفيا في حين يحل ضيفاً يوم الثلاثاء على منتخب المالديف ويلاقي يوم الجمعة منتخب بوتان.
19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
10:17 PM
افتتح المنتخب السعودي تحت 14 عاماً اليوم الجمعة تدريباتـه في المالديف، على هامش مشاركته في الدورة الدولية الودية التي تمتد منافستها حتى آخر الشهر الجـاري بمشاركة منتخبات المالديف، وبوتان ولاتفيا.
وأجرى الفريق حصته التدريبية مساء اليوم تحت إشراف المدير الفني محمد أمين والجهاز الفني المساعد. والتي تنوعت بين تمارين لياقية وتكتيكية.
الجدير بالذكر أن الأخضر سيفتتح مبارياته في البطولة بوم الأحد المقبل بمواجهة منتخب لاتفيا في حين يحل ضيفاً يوم الثلاثاء على منتخب المالديف ويلاقي يوم الجمعة منتخب بوتان.
، أخضر تحت 14 عاماً يدشن تدريباته بمعسكره بالمالديف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر أخضر تحت 14 عاماً يدشن تدريباته بمعسكره بالمالديف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.