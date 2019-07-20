، وديًّا.. الاتحاد يهزم فريق بوري الإنجليزي بثلاثية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تغلب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد على نظيره فريق بوري الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في ثاني مواجهات الفريق وديًّا بمعسكره الخارجي بمدينة مانشستر الإنجليزية, تناوب على تسجيل أهداف الاتحاد كل من عبدالرحمن العبود ورومارينهو ولويس خمينيز.
وكان فريق الاتحاد قد نجح بتحقيق الفوز في أولى مبارياته الودية في معسكره الإعدادي على فريق بولتون الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين, سجل أهداف الاتحاد الصربي بريوفيتش وعبدالرحمن الغامدي وعبدالعزيز البيشي.
يُشار إلى أن الاتحاد بقي له مواجهتان تجريبيتان بمعسكره في بريطانيا قبل توجه البعثة إلى الإمارات للدخول بمعسكر إعدادي، يمتد لقرابة 9 أيام، سيخوض خلالها مواجهة ودية مع الوحدة الإماراتي تأهبًا لمواجهة الذهاب لدور الـ16 لدوري أبطال آسيا التي ستجمع فريق الاتحاد بمنافسه ذوب آهن أصفهان في 5 أغسطس في الإمارات قبل يتواجه الفريقان مجددًا في الإياب 12 أغسطس.
وفي سياق متصل، وصل اللاعب هارون كمارا إلى معسكر الفريق المقام حاليًا في مدينة مانشستر، الذي تم التعاقد معه من قِبل إدارة الاتحاد قبل يومين في عقد يمتد لخمسة مواسم.
وديًّا.. الاتحاد يهزم فريق بوري الإنجليزي بثلاثيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-19
تغلب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد على نظيره فريق بوري الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في ثاني مواجهات الفريق وديًّا بمعسكره الخارجي بمدينة مانشستر الإنجليزية, تناوب على تسجيل أهداف الاتحاد كل من عبدالرحمن العبود ورومارينهو ولويس خمينيز.
وكان فريق الاتحاد قد نجح بتحقيق الفوز في أولى مبارياته الودية في معسكره الإعدادي على فريق بولتون الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين, سجل أهداف الاتحاد الصربي بريوفيتش وعبدالرحمن الغامدي وعبدالعزيز البيشي.
يُشار إلى أن الاتحاد بقي له مواجهتان تجريبيتان بمعسكره في بريطانيا قبل توجه البعثة إلى الإمارات للدخول بمعسكر إعدادي، يمتد لقرابة 9 أيام، سيخوض خلالها مواجهة ودية مع الوحدة الإماراتي تأهبًا لمواجهة الذهاب لدور الـ16 لدوري أبطال آسيا التي ستجمع فريق الاتحاد بمنافسه ذوب آهن أصفهان في 5 أغسطس في الإمارات قبل يتواجه الفريقان مجددًا في الإياب 12 أغسطس.
وفي سياق متصل، وصل اللاعب هارون كمارا إلى معسكر الفريق المقام حاليًا في مدينة مانشستر، الذي تم التعاقد معه من قِبل إدارة الاتحاد قبل يومين في عقد يمتد لخمسة مواسم.
19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
10:07 PM
تغلب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد على نظيره فريق بوري الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في ثاني مواجهات الفريق وديًّا بمعسكره الخارجي بمدينة مانشستر الإنجليزية, تناوب على تسجيل أهداف الاتحاد كل من عبدالرحمن العبود ورومارينهو ولويس خمينيز.
وكان فريق الاتحاد قد نجح بتحقيق الفوز في أولى مبارياته الودية في معسكره الإعدادي على فريق بولتون الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين, سجل أهداف الاتحاد الصربي بريوفيتش وعبدالرحمن الغامدي وعبدالعزيز البيشي.
يُشار إلى أن الاتحاد بقي له مواجهتان تجريبيتان بمعسكره في بريطانيا قبل توجه البعثة إلى الإمارات للدخول بمعسكر إعدادي، يمتد لقرابة 9 أيام، سيخوض خلالها مواجهة ودية مع الوحدة الإماراتي تأهبًا لمواجهة الذهاب لدور الـ16 لدوري أبطال آسيا التي ستجمع فريق الاتحاد بمنافسه ذوب آهن أصفهان في 5 أغسطس في الإمارات قبل يتواجه الفريقان مجددًا في الإياب 12 أغسطس.
وفي سياق متصل، وصل اللاعب هارون كمارا إلى معسكر الفريق المقام حاليًا في مدينة مانشستر، الذي تم التعاقد معه من قِبل إدارة الاتحاد قبل يومين في عقد يمتد لخمسة مواسم.
، وديًّا.. الاتحاد يهزم فريق بوري الإنجليزي بثلاثية ،
المصدر : الخليج 365
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