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فوجئ أعضاء من مركز مكافحة نواقل المرض بـ"صحة القنفذة" أثناء قيامهم بجولة للاستكشاف الحشري والرش والتقصي الوبائي يوم أمس الأول الخميس بعثورهم على عدد من براميل العرق المسكر، تزيد سعتها على 200 لتر، وذلك في أحد المواقع بوادي "يبه" في مركز القوز.
وقام فريق مكافحة نواقل المرض بإبلاغ الجهات الأمنية التي تولت الموضوع؛ الأمر الذي يعكس التعاون المثمر بين المؤسسات الحكومية في الإبلاغ عن الجرائم.
20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 01:59 AM
عثروا على براميل معبَّأة بالمسكر بسعة 200 لتر.. وأبلغوا الجهات الأمنية
فوجئ أعضاء من مركز مكافحة نواقل المرض بـ"صحة القنفذة" أثناء قيامهم بجولة للاستكشاف الحشري والرش والتقصي الوبائي يوم أمس الأول الخميس بعثورهم على عدد من براميل العرق المسكر، تزيد سعتها على 200 لتر، وذلك في أحد المواقع بوادي "يبه" في مركز القوز.
وقام فريق مكافحة نواقل المرض بإبلاغ الجهات الأمنية التي تولت الموضوع؛ الأمر الذي يعكس التعاون المثمر بين المؤسسات الحكومية في الإبلاغ عن الجرائم.
، جولة لمكافحة نواقل المرض تكشف مصنعًا للخمر بوادي "يبه" بالقنفذة ،
المصدر : الخليج 365
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