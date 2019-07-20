، "حرس الحدود" ينقذ 6 أشخاص علقت مركبتَيْهم في رمال الربع الخالي‎ ،

محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت الدوريات البرية من تخليص المركبتَيْن العالقتَيْن ومواصلة رحلتهما

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، بأن الدوريات البرية التابعة لمركز الإمداد والإسناد بالربع الخالي تمكنت - بتوفيق الله - مساء أمس الجمعة الموافق ١٦ ذي القعدة ١٤٤٠هـ من إنقاذ ستة أشخاص (ثلاثة من الجنسية الدنماركية، سعوديَّيْن، وكندي واحد)، وذلك بعد تعلق مركبتَيْن كانوا يستقلونهما بمنطقة نائية في صحراء الربع الخالي.

وتفصيلاً، أضاف المتحدث الرسمي: "ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) بلاغ من مواطن، يفيد بتعلق سيارتين بالرمال، يستقلهما ستة أشخاص غرب مركز الإمداد والإسناد بنحو (٨٤ كم) بالربع الخالي. وعلى الفور تم التواصل مع الأشخاص، وتحديد موقعهم، وتكليف دوريات حرس الحدود بمركز الإمداد والإسناد بالربع الخالي بالتوجه لموقعهم. وقد تم تقديم العون والمساعدة اللازمة لهم، والاطمئنان على وضعهم الصحي، ومساندتهم في تخليص المركبتَين العالقتَين بالرمال، ومواصلة رحلتهم".

وأكد المتحدث الرسمي أن من مهام مركز الإمداد والإسناد التابع لحرس الحدود المساهمة في تكثيف الوجود الأمني، والمشاركة في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف في منطقة الربع الخالي.

وأهاب بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية إلى اتباع الأنظمة والتعليمات، وتوخي الحذر، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لتقديم المساعدة اللازمة.. متمنيًا السلامة للجميع.

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