إمارة الجوف تنفي صحة ما يتداول حول تخصيص بريد إلكتروني لاستقبال قضايا الفساد والشكاوى

أصدرت إمارة منطقة الجوف بياناً توضيحاً بشأن ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تخصيص بريد إلكتروني لمكتب نائب أمير المنطقة لاستقبال قضايا الفساد والشكاوى والاقتراحات. وقال المنسق الإعلامي بالإمارة عبد العزيز الحموان إن كل ما يتداول بهذا الشأن غير صحيح، ولم تُصدر إمارة المنطقة أي شيء متصل بذلك.

وأكد الحموان أن أمير المنطقة ونائبه يتلقيان الملاحظات والشكاوى والاقتراحات عبر استقبال المواطنين والمواطنات يومياً خلال ساعات الدوام الرسمي. ودعا المنسق الإعلامي بالإمارة إلى عدم تداول مثل هذه الرسائل، مؤكداً أن الإمارة تتابع معاملات المواطنين وقضاياهم عبر القنوات الرسمية.