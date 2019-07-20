توجه لإلغاء بطاقات التأمين الصحي التقليدية واستبدالها بالإلكترونية

إن مجلس الضمان الصحي التعاوني يعكف على إلزام شركات التأمين الصحي بالتحول الرقمي في مجال بطاقات التأمين الصحي؛ بهدف منع استغلال البطاقات لغير صاحبها. وأن المجلس سيسمح باستخدام بطاقة التأمين الصحي الإلكترونية لكل الفئات التأمينية، باستثناء التأمين من فئةc ، الفترة المقبلة، لتحويل البطاقات كافة إلى الهواتف الذكية .

وأوضحت المصادر أن فئة c سيتم إدراجها بالعام 2020، بعد انتهاء تقييم التطبيق الحالي للنظام والتحول الرقمي عبر الهواتف الذكية ومنع التقليدية. ووجه المجلس بأخذ التدابير اللازمة؛ للتأكد من هوية المستفيد للعلاج بمطابقة بطاقة التأمين الإلكترونية مع الهوية أو الإقامة .