خادم الحرمين يوافق على استقبال قوات أمريكية … التفاصيل

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. صرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع بأنه انطلاقاً من التعاون المشترك بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها.





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