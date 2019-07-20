جموع غفيرة بمكة تشيع جثمان غريق شلالات نياجرا بأمريكا

شيّعت جموع غفيرة بمكة المكرمة، بعد عصر اليوم الجمعة، جثمان المبتعث السعودي غريق شلالات نياجرا قاسم عداوي، الذي فقد أثناء رحلة عائلية انتهت بوفاته غريقًا قبل عدة أيام .

ودفن العداوي، في مقبرة شهداء الحرم بالشرايع شرق مكة المكرمة، بعد أن أديت الصلاة عليه في المسجد الحرام.

وكانت «عاجل» تابعت فقدان المبتعث قاسم عداوي في شلالات نياجرا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال رحلة عائلية، انتهت بالعثور على جثمانه في الجانب الكندي من شلالات نياجرا قبل ٦ أيام .