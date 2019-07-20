«رئاسة الحرمين» تدشن برنامج رؤية 2030 وأثرها في تطوير الخدمات لزائري المسجد النبوي

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الجمعة، برنامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأثرها في تطوير الخدمات للمسجد النبوي وزائريه.

وحضر التدشين في قاعة الشيخ الحصين، وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالوكالة محمد بن راشد المرواني، أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لها عدة أهداف حرصًا منها على تحقيقا هذه الرؤية، ومن هذه الأهداف التوجيه والإرشاد، وإفادة الزائرين والمصلين، وأن يكون المسجد النبوي مهيأ للمصلين والزائرين، ومقدمًا فيه كل الخدمات ورفع مستوى العناية بهم وتلبية احتياجاتهم في المسجد النبوي .

وأضاف المرواني، أن برامج الرؤية تحتوي على خدمة ضيوف الرحمن، وتحقيق التوازن المالي، والتحول الوطني والإسكان وتحسين نمط الحياة، وتعزيز الشخصية السعودية، إضافة إلى تطوير الصناعة الوطنية والقطاع المالي وصندوق الاستثمارات العامة والشراكات الاستراتيجية.

وأشار المرواني إلى أن خدمة ضيوف الرحمن تتضمن تيسير استضافة المزيد من المعتمرين، وتسهيل الوصول إلى الحرمين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين وإثراء التجربة الدينية لهم، موضحًا أن الرئاسة لها مبادرات لبرنامج ضيوف الرحمن، منها تطوير نظام حوكمة للعلاقات التكاملية بين الجهات العاملة بالمسجد النبوي والمسجد الحرام، وتطوير منظومة متكاملة لخدمات الإرشاد المكانية والزمانية في الحرمين الشريفين، وتطوير الرسالة الإعلامية للحرمين باللغات المتعددة، وتطوير المعارض والمكتبات، وتطوير فاعلية استخدام المساحات والخدمات داخل الحرمين من خلال التقنية الذكية، إلى جانب تطوير الإرشاد الديني والإفتاء والمقرأة، إضافة إلى تجهيز البنية التقنية لاستيعاب مبادرتي الإرشاد المكاني والزماني، وتطوير فاعلية استخدام المساحات والخدمات.