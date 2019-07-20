وأكد المتحدث الرسمي أن من مهام مركز الإمداد والإسناد التابع لحرس الحدود المساهمة في تكثيف التواجد الأمني والمشاركة في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف في منطقة الربع الخالي، وأهاب المتحدث الرسمي لحرس الحدود بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية اتباع الأنظمة والتعليمات وتوخي الحذر.
كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ 6 أشخاص بينهم دانماركيين وكندي علقت مركباتهم في رمال الربع الخالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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