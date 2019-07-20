إنقاذ 6 أشخاص بينهم دانماركيين وكندي علقت مركباتهم في رمال الربع الخالي

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، بأن الدوريات البرية التابعة لمركز الإمداد والإسناد بالربع الخالي، تمكنت، من إنقاذ 6 أشخاص (3 من الجنسية الدنماركية، سعوديّين، وكندي واحد)، وذلك بعد تعلق مركبتين كانوا يستقلونها بمنطقة نائية في صحراء الربع الخالي، وأضاف المتحدث الرسمي:" ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC ) بلاغ من مواطن يفيد بتعلق سيارتين بالرمال يستقلهما ستة أشخاص غرب مركز الإمداد والإسناد بحوالي (84 كم) بالربع الخالي، وعلى الفور تم التواصل مع الأشخاص، وتحديد موقعهم، وتكليف دوريات حرس الحدود بمركز الإمداد والإسناد بالربع الخالي، بالتوجه لموقعهم، وقد تم تقديم العون والمساعدة اللازمة لهم، والاطمئنان على وضعهم الصحي، ومساندتهم في تخليص المركبتين العالقتين بالرمال، ومواصلة رحلتهم".

وأكد المتحدث الرسمي أن من مهام مركز الإمداد والإسناد التابع لحرس الحدود المساهمة في تكثيف التواجد الأمني والمشاركة في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف في منطقة الربع الخالي، وأهاب المتحدث الرسمي لحرس الحدود بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية اتباع الأنظمة والتعليمات وتوخي الحذر.