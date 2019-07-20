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الخارجية: خدمة الأحوال بالخارج ستقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين في استخراج بطاقاتهم الوطنية

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رحبت وزارة الخارجية بإطلاق وزارة الداخلية لخدمة "الأحوال بالخارج"، التي دشنها وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود، جاء ذلك على لسان وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة، الدكتور سعود كاتب، حيث ستقدم هذه الخدمة تسهيلات كبيرة للمواطنين في استخراج بطاقات هويتهم الوطنية من خلال ممثليات المملكة في الخارج وبدون الحاجة لقدومهم للمملكة لإنجازها.

وأضاف كاتب، أن الممثليات تعمل على استكمال التجهيزات اللازمة لتقديم الخدمة للمواطنين، وتوفير كافة التسهيلات لتحقيق الهدف بعون الله تعالى، حيث تأتي هذه الخدمة مكملة لما قامت به مؤخراً وزارة العدل بخصوص إصدار الصكوك والوكالات بنفس الأسلوب.


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