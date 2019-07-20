وأضاف كاتب، أن الممثليات تعمل على استكمال التجهيزات اللازمة لتقديم الخدمة للمواطنين، وتوفير كافة التسهيلات لتحقيق الهدف بعون الله تعالى، حيث تأتي هذه الخدمة مكملة لما قامت به مؤخراً وزارة العدل بخصوص إصدار الصكوك والوكالات بنفس الأسلوب.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية: خدمة الأحوال بالخارج ستقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين في استخراج بطاقاتهم الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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