5 وظائف على برنامج التعاقد المباشر في وزارة الدفاع

أعلنت اللجنة المركزية للتوظيف على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية، في وزارة الدفاع، عن توفر 5 وظائف اعتباراً من 18 ذوالقعدة 1440، إلى 29 ذوالقعدة 1440. أ. وظيفة رقم 87 أخصائي قانون / قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي . ب. وظيفة رقم 98 أخصائي قانون / قاعدة الملك سعود الجوية بالقطاع الشرقي . ج. وظيفة رقم 116 أخصائي قانون / قاعدة الجوف الجوية بالقطاع الشمالي . د. وظيفة رقم 167 فني صيانة طائرات / قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي . Advertisements هـ. وظيفة رقم 135 مرشد أرضي للطائرات / قاعد الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط . - سوف يتم استقبال الطلبات في سكرتارية اللجنة المركزية بإدارة شئون المتعاقدين والارتباط / هيئة إدارة القوات الجوية اعتباراً من 18 ذوالقعدة 1440، وحتى 29 ذوالقعدة 1440، ويمكن الاستفسار عن طريق الهاتف رقم 01147697777 - تحويلة: 41528 - 41506.



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