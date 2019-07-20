44 مدرسة تستقبل 19 ألف طالب بالطفولة المبكرة بجازان

فيما دشن مدير إدارة تعليم جازان المكلف ياسر دويري بمكتبه، فعاليات الملتقيات التعريفية ببرنامج الطفولة المبكرة بمراكز التدريب والمدارس الصيفية بمكاتب التعليم، والتي تهدف إلى تثقيف المسؤولين لتقديم الخدمات التعليمية، وخدمة أبناء وبنات المنطقة. استنفرت إدارة تعليم جازان جهودها لافتتاح 44 مدرسة لاستقبال 19.530 ألف طالب وطالبة للطفولة المبكرة بالعام الدراسي المقبل.

خطط إستراتيجية

أوضح مدير إدارة تعليم جازان المكلف ياسر دويري حرص تعليم جازان على تفعيل خطط الوزارة الإستراتيجية، وتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية، مشيرا إلى أنهم بصدد افتتاح العديد من المقرات للطفولة المبكرة، والتي جهزت بأحدث التقنيات، التي تضمن الاستفادة القصوى منها، مشيدا بدور اللجان العاملة المشرفة على تنفيذ الفعاليات واللقاءات، والتي تؤكد أهمية الاستعداد المبكر، واستغلال اللقاءات التعريفية لرفع مستوى التحصيل الدراسي، وتطوير العملية التعليمية.

وأشارت المساعدة للشؤون التعليمية رحاب مسلم إلى أن الفعاليات تسهم في تعريف منسوبي التعليم والأسر، بمرحلة الطفولة المبكرة، وأهدافها وآلياتها، وتسهم في رفع نسبة الالتحاق بها، وتسلط الضوء على جهود الإدارة.

خدمات استشارية

بينت مديرة إدارة رياض الأطفال بتعليم جازان آمال أبو طالب، أن الفعاليات المقامة بجميع مكاتب التعليم تشتمل على ورش عمل، ومحاضرات وندوات، ودورات تدريبية، وتقديم المنشورات والمطويات، والتعريف بمرحلة الطفولة المبكرة، وتقديم الخدمات الاستشارية، والإجابة عن جميع الاستفسارات.

مناقشة المحاور

أكدت مديرة الإشراف التربوي الدكتورة نهى بريك أن الورشة التحضيرية ناقشت عددا من المحاور الممثلة في مدارس المستقبل، وحقائب التنمية المهنية، ومشروع تنمية مهارات القراءة والكتابة بالصفوف الأولية، ومشروع انطلاق، ومبادرة بيوت الخبرة، وتفعيل بوابة المستقبل، ودور المشرف والمشرفة في رفع الناتج التعليمي، مضيفة إلى أنها تشكل أهمية كبيرة في البيئة المدرسية، وتلامس جميع خطوط العمل التعليمي.

- 44 مدرسة للطفولة المبكرة

- 19.530 طالبا وطالبة يلتحقون بالطفولة المبكرة

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أبرز محاور الورشة التحضيرية:

مدارس المستقبل

حقائب التنمية المهنية

تنمية مهارات القراءة والكتابة

مشروع انطلاق

مبادرة بيوت الخبرة

تفعيل بوابة المستقبل

رفع الناتج التعليمي