13 شرطا لمستثمري حضانات الأطفال

حددت الاشتراطات والضوابط للمستثمرين لتشغيل حضانات الأطفال، 13 شرطا، أبرزها إلزام المشغل بتوقيع عقد مع أم الطفل، متضمنا مقدار الرسوم التي لا تزيد عن ألف ريال للشهر الواحد، خاصة أن مقر الحضانة ممنوح له دون مقابل، بالإضافة إلى الاشتراط بأن تكون الحاضنة سعودية، بمؤهل لا يقل عن الثانوية العامة، على أن يتم إلحاقها من قبل المشغل بدورات تدريبية تخصصية.

رعاية الطفولة

أوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص عن عزم إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية إسناد وتشغيل عدد من الحضانات للمستثمرين في القطاع الحكومي، وذلك انسجاما مع ما تؤكده السياسات الوطنية للمملكة الداعمة لحقوق الطفل والمرأة العاملة، التي تضمن رعاية الطفولة بما يتناسب مع الخصائص العمرية والحاجات النمائية.

وقال إن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تهدف من تشغيلها للحضانات إلى أن يحصل كل طفل سعودي على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، وسيكون تركيزها أكبر على مراحل التعليم المبكر، مضيفا أن قرار تشغيل الحاضنات في المرافق الحكومية أحد أهم أنواع الاستثمار في القطاع الحكومي، حيث إنه رافد تعليمي وتربوي آمن، لذلك يصبح للمستثمرين الوطنيين تشغيل المرفق لما له من أثر كبير في الحراك التعليمي التربوي للأطفال وفق الضوابط والشروط المحددة.

أوراق رسمية

أبان الباحص أن الإدارة العامة للتعليم تدعو كل من لديه الرغبة الجادة في الاستثمار في صناعة الحضانات الآمنة للأطفال الاطلاع على الدليل الإرشادي لافتتاح الحضانات الملحقة بالمرافق الحكومية وتشغيلها بالمنطقة الشرقية، والتسجيل في الرابط الإلكتروني وإرفاق صور من الأوراق المطلوبة، وتقديم صور من الأوراق الرسمية في مظروف مغلق ومختوم للجنة افتتاح الحضانات وتسلم الأوراق الرسمية في مظروف مغلق لإدارة رياض الأطفال بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، في موعد أقصاه 28 / 11 / 1440.

أعمار القبول

- من شهر إلى 12 - حاضنة لكل 5 أطفال

- من سنة إلى سنتين - حاضنة لكل 6 أطفال

- من سنتين إلى 3 سنوات - حاضنة لكل سبعة أطفال

ضوابط وشروط افتتاح الحضانات

- يتعاقد مدير التعليم، مع مشغل للحضانة الملحقة بالمرفق التعليمي

- تقام في مباني المرافق التعليمية في القطاع الحكومي حال وجود عدد لا يقل عن 20 طفلا في سن الحضانة، من عمر (شهر إلى 3 سنوات)

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- التزام المشغل بتوقيع عقد مع أم الطفل، متضمنا مقدار الرسوم لا يزيد عن 1000 ريال للشهر الواحد، نظرا لأن مقر الحضانة ممنوح له دون مقابل

- يتولى إدارة الحضانة، الملحقة بالمرفق التعليمي الحكومي، قائدة أو وكيلة المرفق التعليمي

- يشترط أن تكون الحاضنة سعودية، بمؤهل لا يقل عن الثانوية العامة، على أن يتم إلحاقها من قبل المشغل بدورات تدريبية تخصصية واجتياز المقابلة لدى الإدارة

- يوفر المشغل لكل حاضنة مستخدمات أو عاملات نظافة بمعدل عاملة لكل 10 أطفال

- تخضع رواتب الحاضنات والمستخدمات أو العاملات لنظام العمل

- يطبق في الحضانة البرنامج التربوي

- تتابع مشرفات رياض الأطفال بوزارة التعليم الحضانات

- تزود أم الطفل بنسخة من البرنامج التربوي المنفذ، وبتقارير دورية عن وضع الطفل

- على المشغل الرجوع إلى الدليل التنظيمي للحضانة ورياض الأطفال للعام الدراسي 1438/ 1439

- على المشغل الرجوع للدليل الإجرائي للحضانة ورياض الأطفال للعام الدراسي 1438/ 1439

- تعبئة نموذج خطاب التعهد المبدئي بقبول المقر المحدد