مركز آل زلفة يشارك في فعاليات الصيف

وقدم آل زلفة شرحا عن المركز ومحتوياته، حيث يضم رصدا لأسماء 12 ألف رجل من أعيان ومشاهير المملكة، تركوا بصماتهم على حياتها الاجتماعية والاقتصادية والفروسية وغيرها، ووثائق عن منطقة عسير جمعت من مكتبات عالمية.
كما يتضمن المركز قصر النائب الأثري الذي يعود تاريخه لأواخر القرن التاسع عشر، وقاعات لعرض الوثائق والآثار والأدوات القديمة، وقاعة عرض الوثائق المحلية لمنطقة عسير التي تعود إلى عصور تاريخية مختلفة، وقاعات عرض المستلزمات الشخصية للرجل، وقاعة لعرض مستلزمات المرأة والأدوات الزراعية، وصور شخصية لأبرز الشخصيات التاريخية والاجتماعية في المنطقة، والمخطوطات والحديقة العطرية وديوانية رفيدة للمحاضرات وعدد من المرافق المساندة.
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