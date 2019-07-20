انطلاق مهرجان الورد والفاكهة بتبوك

وشارك جناح رئاسة أمن الدولة لأول مرة بالمهرجان ليبرز الخبرات التي يتمتع بها رجال الأمن البواسل في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن دوت الخليج ومقدراته.
ويقدم الجناح عرضا تعريفيا عن الرئاسة، ولوحة للشهداء التي ضمت صور لجميع من قدموا أرواحهم فداء للدين والوطن، إضافة إلى تجربة الرماية بالأسلحة النارية ومهارات النزول من الأبراج واقتحام المباني.
ويضم المهرجان جناح المديرية العامة للسجون لأعمال ومشغولات ولوحات النزلاء والنزيلات وتوعية عن حملة «فرجت»، إضافة إلى ركن جائزة الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية الذي يعرض إسهامات الجائزة وعلى مدى 28 عاماً من عمرها في تطوير القطاع الزراعي بالمنطقة.
كما يضم المهرجان إنتاج الشركات الزراعية بالمنطقة والمزارعين المشاركين في قرية الورد والفاكهة والمنتجات الزراعية التي تذخر بها المنطقة والعديد من الفعاليات المصاحبة.
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