فيصل بن خالد يقف على خدمات هدية الحاج والمعتمر



وقف أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز على خدمات جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في منفذ جديد عرعر الحدودي، وذلك خلال استقباله الدفعة الأولى لحجاج جمهورية العراق القادمين إلى المملكة لأداء فريضة الحج عبر المنفذ. وشاهد الأمير فيصل بن خالد الخدمات والمنتجات والهدايا المقدمة للحجاج ضمن باقات الضيافة الثلاث «ضيافة الحاج» و«وجبة حاج» و«هدية الحاج»، والمكونة من وجبات الإطعام وعبوات السقيا، وعبوات مياه زمزم، وبعض المأكولات الخفيفة، وهدايا الضيافة والاستقبال والعناية التي تعين ضيوف الرحمن خلال رحلتهم الإيمانية، وكذلك هدايا التحفيز المخصصة للعاملين في خدمة وفد الله تحت شعار «نخدم من يخدم». وعبر ممثل الجمعية في منطقة الحدود الشمالية فرحان العنزي عن شكره لأمير منطقة الحدود الشمالية على حضوره واطلاعه على خدماتها، مؤكدا أن كلماته في الثناء على جهود الجمعية والدعاء لها وللعاملين بها كان لها الأثر الكبير في نفوسهم. وقال إن «جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية تتشرف بهذه الخدمة التي خص الله بها أهالي هذه البلاد المباركة، ضمن منظومة القطاعات العاملة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين لتحقيق توجيهات القيادة الحكيمة، على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز». ونوه بدعم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان للجهات العاملة في المنفذ، وتوفير كافة السبل المعينة للرقي بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، منوها بمتابعة وإشراف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية سليمان الزبن ليتم استقبال ضيوف الرحمن بأبهى صورة.

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