السيطرة على حريق بموقعين في المندق

نجحت فرق الدفاع المدني بمحافظة المندق وبدعم ومساندة عدد من فرق الإطفاء من إدارات الدفاع المدني بالمحافظات المجاورة في السيطرة على حريق اندلع بأعشاب وحشائش بموقعين مختلفين بالمحافظة. وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالباحة الرائد مهندس فايز الغامدي، أن الحريق الأول اندلع في أعشاب بقرية الحكم، فيما وقع الثاني في أعشاب بالقرب من سد مدهاس.



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