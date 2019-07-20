إدارة خاصة للتطوير بمطوفي الدول العربية

بدأت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية خطوات نحو عملية التحول لشركة مساهمة مقفلة، لتكون في طليعة المؤسسات التي تسير وفق رؤية المملكة 2030 والمتسقة مع قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً بتحويل مؤسسات الطوافة لشركات مساهمة مغلقة.

وكان من أولى خطوات المؤسسة استحداث إدارة خاصة للدراسات والتطوير، تقوم في المقام الأول بمهام الإشراف على عملية تحول المؤسسة إلى شركة مساهمة مقفلة، وفق نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المطوف المهندس عباس بن عبدالغني قطان إن «الإدارة المستحدثة تسهم في إدارة الجانب التنظيمي لهذه المرحلة ما بين قطاعات وإدارات المؤسسة المختلفة، ووزارة الحج والعمرة والاستشاري المطور لعملية التحول، وهي تشرف على تحول المؤسسة إلى شركة مساهمة مقفلة ومتابعة سير الأعمال وفق الخطة المرسومة، كما تقوم برفع التقارير الدورية إلى وزير الحج والعمرة عن أبرز الأنشطة المنجزة والأنشطة المخطط لإنجازها في المراحل اللاحقة».

مراجعة المخرجات

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أوضح نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، رئيس اللجنة التوجيهية، المطوف الدكتور محمد بن مصطفى بياري، أن «دور الإدارة لا يقتصر عند هذا الجانب، بل يشمل أيضا ربط إدارات وأقسام المؤسسة بالاستشاري المطور لعملية التحول، بجانب مراجعة مخرجات الاستشاري المطور بشقيها الإداري والقانوني عبر لجنة مراجعة المخرجات»، مشيرا إلى أن من أدوار الإدارة عقد ورش عمل لمنسوبي وموظفي المؤسسة فيما يتعلق بعملية التحول. وشدد على أن «الإدارة تُذلل العقبات، وتنسق مع الجهات ذات العلاقة في كافة ما يتعلق بعملية التحول، وتعمل على إعداد وتجهيز المكاتب النموذجية، وتطبيق حزمة من المبادرات بها لتكون نواة وأنموذجا يُحتذى به لمكاتب الخدمة الميدانية بعد عملية التحول».

هيكلة جديدة

أبان مدير إدارة الدراسات والتطوير المهندس فهد بن حمد الأزيبي، أن «الإدارة تبدأ بالإشراف العام على عملية تحول المؤسسة إلى شركة مساهمة مقفلة، ومتابعة سير الأعمال وفق الخطة المرسومة، مروراً بإعداد وتجهيز هيكلة جديدة لمكاتب الخدمة الميدانية لتكون مكاتب أنموذجية تتماشى مع عملية التحول الحاصلة بالمؤسسة، وتطبيق نظم ذكية بها من شأنها أن ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة، كما تقوم الإدارة بالعديد من المهام أبرزها تفعيل مبادرة الحج الأخضر في عدد من مكاتب الخدمة الميدانية، ومتابعة مخرجات أعمال الاستشاري الإداري الخاص بالمؤسسة».