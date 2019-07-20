تطبيق يخدم الحجاج في المشاعر المقدسة

أطلق مكتب الخدمة الميدانية 90 لحجاج الجزائر في المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، أمس، خدمات تسهيلية لحجاج دولة الجزائر داخل مخيماتهم وخارجها، حيث قام المكتب بإصدار محدث من تطبيق الأجهزة الذكية بنسخته الجديدة الذي سيقدم مجموعة من الخدمات ستسهم في تطوير وتحسين الخدمات للحجاج والموظفين والمسؤولين، والتطبيق سيتم إطلاقه على أجهزة الذكية مثل: الآيفون وأجهزة الأندرويد.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان، أن «انطلاق هذا التطبيق سيمثل أحد أهم خطوات المكتب في تطوير بيئة ذكاء الأعمال تحقيقًا لروية المملكة 2030».

من جانبه، بين نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المطوف الدكتور محمد بياري، أن المنظومة الإلكترونية ستسهم في إحداث نقلة نوعية سيكون لها أثر إيجابي على خدمة المكتب وضيوف الرحمن.

وأفاد رئيس مكتب الخدمة الميدانية 90، فارس بن غازي، أن «التطبيق يشمل عددًا من البوابات مثل: الاستعلام عن السكن، ومواقع المخيم بالمشاعر، وكذلك عدد من والخدمات الطبية، والمحادثة المباشرة مع أفراد البعثة ومسؤوليها، وغيرها من الخدمات المهمة»، لافتاً إلى أن التطبيق سيخدم الحاج وجميع الجهات ذات العلاقة.