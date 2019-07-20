تدريب 50 فتاة على الإسعافات الأولية

وأوضحت مشرفة المركز نورة مشرقي أن الدورة التدريبية اشتملت على عدد من المحاور التدريبية المتخصصة في كيفية التعامل مع الإصابات، والإنعاش القلبي الرئوي، والحالات القلبية الطارئة، ومهارات التعامل مع حالات النزيف والكسور، ومفهوم التطوع وأثره في المجتمع، مشيرة إلى أن التفاعل كبير من المشاركات اللاتي بلغ عددهن 50 مشاركة من الأمهات والمعلمات وطالبات الجامعة، واللاتي استفدن من البرنامج النظري والعملي للدورة، مبينة أن برامج المركز الصيفي للعام الحالي تشهد تنوعًا كبيرًا من خلال التركيز على البرامج المهارية مثل المكياج، والكورشية، والحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية، وفن الرسم، وتعلم القراءة والدورات التدريبية المتنوعة، والتي تستهدف مختلف فئات المجتمع النسائي.
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