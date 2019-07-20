تدريب 50 فتاة على الإسعافات الأولية

نفذ مركز الفتاة الصيفي بقرية قامرة التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش مساء أمس، دورة تدريبية في الإسعافات الأولية، بالتعاون مع فريق نبض الحياة الإسعافي التابع للجنة، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الصيفي الرابع الذي ينفذه المركز حاليًا.

وأوضحت مشرفة المركز نورة مشرقي أن الدورة التدريبية اشتملت على عدد من المحاور التدريبية المتخصصة في كيفية التعامل مع الإصابات، والإنعاش القلبي الرئوي، والحالات القلبية الطارئة، ومهارات التعامل مع حالات النزيف والكسور، ومفهوم التطوع وأثره في المجتمع، مشيرة إلى أن التفاعل كبير من المشاركات اللاتي بلغ عددهن 50 مشاركة من الأمهات والمعلمات وطالبات الجامعة، واللاتي استفدن من البرنامج النظري والعملي للدورة، مبينة أن برامج المركز الصيفي للعام الحالي تشهد تنوعًا كبيرًا من خلال التركيز على البرامج المهارية مثل المكياج، والكورشية، والحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية، وفن الرسم، وتعلم القراءة والدورات التدريبية المتنوعة، والتي تستهدف مختلف فئات المجتمع النسائي.