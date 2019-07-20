موضوعات المحاكم
ناقش أمير جازان ونائبه العديد من الموضوعات ذات العلاقة بعمل المحاكم وكتابات العدل بالمنطقة، والآليات والسبل الكفيلة بتحقيق أقصى درجات الإنجاز للقضايا والمعاملات بالمنطقة، وبحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور التي تتعلق بالمحاكم، واستمع الجميع لتوجيهات أمير المنطقة واتخاذ القرارات المناسبة حيالها.
وعبر رؤساء المحاكم والقضاة بمنطقة جازان عن شكرهم لأمير المنطقة ونائبه على عقد مثل هذه اللقاءات التي تهدف إلى تضافر الجهود، وتكامل العمل بين جميع الجهات، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعمل عليها تلك الجهات.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير جازان يبحث تسريع القضايا والمعاملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.