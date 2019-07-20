أمير جازان يبحث تسريع القضايا والمعاملات

أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أهمية وقوف جميع الجهات والإدارات الحكومية ومشايخ القبائل، على احتياجات أهالي المنطقة، ومستوى الخدمات المقدمة لهم، ومراحل الإنجاز في المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمنطقة، مشددا على خلال استقباله أمس رؤساء المحاكم والقضاة، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، على مكانة القضاء في الإسلام، والدور المناط بالقضاة في تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية، وإحقاق الحق وإقامة العدل بين الناس، وفق تعاليم الدين الحنيف، منوها بما شهده ويشهده سلك القضاء ومرافقه من خطوات وبرامج تطويرية في هذا العهد الزاهر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، سعياً لتحقيق كل ما يخدم دوت الخليج والمواطن.

موضوعات المحاكم

ناقش أمير جازان ونائبه العديد من الموضوعات ذات العلاقة بعمل المحاكم وكتابات العدل بالمنطقة، والآليات والسبل الكفيلة بتحقيق أقصى درجات الإنجاز للقضايا والمعاملات بالمنطقة، وبحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور التي تتعلق بالمحاكم، واستمع الجميع لتوجيهات أمير المنطقة واتخاذ القرارات المناسبة حيالها.

وعبر رؤساء المحاكم والقضاة بمنطقة جازان عن شكرهم لأمير المنطقة ونائبه على عقد مثل هذه اللقاءات التي تهدف إلى تضافر الجهود، وتكامل العمل بين جميع الجهات، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعمل عليها تلك الجهات.