اختصاصي: المطب الاصطناعي يعكس نظرة سلبية

فيما تحفظَ مستخدمو طريق رئيسي في حي الملك فهد في مدينة الهفوف التابعة للأحساء، على إنشاء مطبات اصطناعية في تقاطع رئيسي، مكون من 3 مسارات «T»، وتعطيل الإشارة المرورية في موقع التقاطع، قال اختصاصي أن وضع مطب في طريق رئيسي يعكس نظرة سلبية على مستخدمي الطريق.

الإشارات والمطبات

قال رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية، الدكتور عبدالحميد المعجل لـ«دوت الخليج»، «هناك معياران لإنشاء الإشارات والمطبات في الشوارع، هما: سلوك قائدي المركبات، والحجم المروري للمركبات»، مشيرا إلى أنه في حالة زيادة الحركة المرورية والسلوكيات غير الجيدة من السائقين يفضل تشغيل الإشارة.

وأضاف أن «من المفضل وضع المطبات الاصطناعية في مواقع الدوران لتخفيف السرعة وإعطاء القادمين فرصة للدخول إلى المسار الآخر»، مشدداً على ضرورة متابعة فروع البلديات للأعمال الإنشائية للمطبات للتأكد من انطباق المعايير.

نظرة سلبية

Advertisements

انتقد رئيس فرع جمعية علوم العمران للمحافظة على التراث، المهندس عبدالله الشايب، المطبات الاصطناعية، وقال إن «وضع مطب في طريق رئيسي يعكس نظرة سلبية على مستخدمي الطريق من قائدي مركبات ومشاة، ونظرة عكسية على الحالة المدنية».

وأبان أن «الحالة المدنية المتحضرة تؤكد على إزالة المطبات القائمة وليس إنشاء مطبات جديدة»، واصفاً وضع المطبات بالمظهر غير الحضاري، مؤكدا أن أنظمة الطرق العالمية تخلو تماماً من إنشاء المطبات.

طلب رسمي

أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء، خالد بوشل لـ«دوت الخليج»، أن جهات الاختصاص في أمانة الأحساء تولت وضع المطبات بموجب طلب رسمي من مرور الأحساء؛ نظير توقف عمل الإشارة المرورية في التقاطع نفسه، مؤكداً أن موقعها صحيح وتصميمها مطابق للمواصفات وهي مطبات نظامية.