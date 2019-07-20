تأهيل 45 شابا لخدمة ضيوف الرحمن

استنفرت هيئة الرياضة بجازان جهودها لتأهيل 45 مشاركًا في خدمة ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج للعام الحالي.

واشتملت الدورة التدريبية التي نفذتها وكالة شؤون الشباب بالهيئة العامة للرياضة على شرح خرائط المواقع للمشاعر المقدسة، ومعرفة طرق المسح والإرشاد، والإسعافات الأولية، وفن التعامل مع الحجاج، والتي قدمها قادة الكشافة الذين لهم مشاركات سابقة وعديدة في خدمة ضيوف الرحمن، وبإشراف مكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان.

وقال مساعد مدير مكتب رياضة جازان عقيل صعابي إن «على الشباب المشاركين تقديم أفضل ما لديهم، واستشعار الأجر في تقديم الخدمة لضيوف الرحمن»، مشيرا إلى أن القيادة الرشيدة سخرت كل الإمكانات من كوادر بشرية وبنى تحتية من أجل خدمة حجاج بيت الله؛ ليسهل عليهم أداء هذه الفريضة العظيمة.

وأشار إلى توزيع البدل الكشفية للشباب كحافز معنوي للمشاركة الفاعلة في تقديم الخدمات بموسم الحج الحالي.