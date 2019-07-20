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32 معرضا في مهرجان العنب بالقصيم

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انطلق مهرجان العنب السادس أمس، تحت شعار «عناقيد العنب ثريات الذهب»، والذي تنظمه بلدية القوارة على طريق حائل القصيم بجملة من الفعاليات المتنوعة.

وبدأ المهرجان بساحة البيع والشراء والأكشاك التي يبلغ عددها 32، ومعارض المزارع المشاركة والأركان التوعوية وعصائر العنب ومبيعات الأسر وعربات الأطعمة والحرفيين والعروض المسرحية والفكاهية والإنشادية. وزار محافظ عيون الجواء محمد العساف، المهرجان واطلع على البرامج المقدمة، مشيداً بدور بلدية القوارة في حسن التنظيم والاستعداد المبكر حتى حظي بإقبال كبير مع أول أيامه.

وبين العساف أن المهرجان يأتي ضمن جملة من المهرجانات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة مثل التمور والفراولة والرمان.


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