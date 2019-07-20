حج / مسؤولو شئون حج ماليزيا يُشيدون بمبادرة طريق مكة



جدة 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليه 2019 م واس

رفع رئيس بعثة حج ماليزيا داتو سيد صالح سيد عبدالرحمن الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يوليانه من رعاية واهتمام بخدمة حجاج بيت الله الحرام، مثمّناً تنفيذ مبادرة طريق مكة في ماليزيا التي وجدت ترحيبًا واسعًا من الحكومة والشعب الماليزي.

وأشاد في تصريح لوكالة الانباء

من جانبه أعرب القنصل الماليزي لشئون الحج الماليزي محمد سيمي بن معصوم عن سروره بإطلاق مبادرة مكة وسلاسة تعاملاتها التي أسهمت في تخفيف الإجراءات على الحجاج الماليزيين منذ مغادرتهم كوالالمبور إلى أن وصلوا إلى جدة ومنها إلى مقر إسكانهم في مكة المكرمة.

وأكد أن الجهود التي تُقدّمها المملكة للإسلام والمسلمين بصفة عامة وللحجاج الماليزيين عبر مبادرة طريق مكة هي محل تقدير وامتنان الشعب الماليزي دائمًا.

// انتهى //

01:32ت م

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جدة 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليه 2019 م واسرفع رئيس بعثة حج ماليزيا داتو سيد صالح سيد عبدالرحمن الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يوليانه من رعاية واهتمام بخدمة حجاج بيت الله الحرام، مثمّناً تنفيذ مبادرة طريق مكة في ماليزيا التي وجدت ترحيبًا واسعًا من الحكومة والشعب الماليزي.وأشاد في تصريح لوكالة الانباء السعودية عقب وصول طلائع الحجاج الماليزيين يوم أمس مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بالإجراءات المنظمة التي تُنفذ عبر مبادرة طريق مكة حيث تطبق في وقت قياسي الأمر الذي وفر الوقت على الحجاج الماليزيين.من جانبه أعرب القنصل الماليزي لشئون الحج الماليزي محمد سيمي بن معصوم عن سروره بإطلاق مبادرة مكة وسلاسة تعاملاتها التي أسهمت في تخفيف الإجراءات على الحجاج الماليزيين منذ مغادرتهم كوالالمبور إلى أن وصلوا إلى جدة ومنها إلى مقر إسكانهم في مكة المكرمة.وأكد أن الجهود التي تُقدّمها المملكة للإسلام والمسلمين بصفة عامة وللحجاج الماليزيين عبر مبادرة طريق مكة هي محل تقدير وامتنان الشعب الماليزي دائمًا.// انتهى //01:32ت م0124

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