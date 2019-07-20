شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الخارجية : خدمة “الأحوال بالخارج” ستقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:25 صباحًا, 20 يوليو 2019 م المناطق - الرياض رحبت وزارة الخارجية بإطلاق وزارة الداخلية لخدمة “الأحوال بالخارج” التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية .

جاء ذلك على لسان وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود كاتب ، حيث ستقدم هذه الخدمة تسهيلات كبيرة للمواطنين في استخراج بطاقات هويتهم الوطنية من خلال ممثليات المملكة في الخارج وبدون الحاجة لقدومهم للمملكة لإنجازها.

وأضاف الدكتور كاتب أن الممثليات تعمل على استكمال التجهيزات اللازمة لتقديم الخدمة للمواطنين، وتوفير كافة التسهيلات لتحقيق الهدف بعون الله تعالى، حيث تأتي هذه الخدمة مكملة لما قامت به مؤخراً وزارة العدل بخصوص إصدار الصكوك والوكالات بنفس الأسلوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الخارجية : خدمة “الأحوال بالخارج” ستقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.