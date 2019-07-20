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2019-07-20 بريطانيا : إيران تحتجز سفينتين في الخليج متابعات الخليج 365 - واس أكدت بريطانيا احتجاز إيران سفينة ترفع علم بريطانيا وأخرى ترفع علم ليبيريا في مضيق هرمز, واصفة ذلك بالأمر الغير مقبول وداعية إلى حرية الملاحة في الخليج.

وأعرب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت اليوم عن قلقه الشديد إزاء احتجاز السلطات الإيرانية السفينتين في مضيق هرمز, مضيفًا “سأحضر بعد قليل اجتماعا أمنيا لاستعراض ما نعلمه وما يمكننا فعله لضمان الإفراج سريعًا عن السفينتين- سفينة ترفع علم بريطانيا وأخرى ترفع علم ليبيريا”.

وقال هنت في تصريحات نقلتها وكالة رويترز إن : “احتجاز السفن غير مقبول و من الضروري الحفاظ على حرية الملاحة وقدرة كل السفن على التحرك بأمان وحرية في المنطقة”.









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