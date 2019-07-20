، الفيحاء يتعاقد رسميًّا مع البرازيلي رافاييل آسيس لموسم واحد ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي إجراءات توقيع العقد الرسمي مع المحترف البرازيلي رافاييل هنريك آسيس بنظام الإعارة لمدة موسم واحد قادمًا من نادي سبورتينغ براغا البرتغالي، وذلك بعد أن اجتاز اللاعب الفحوصات الطبية بنجاح.
وقد جرت مراسم توقيع العقد مساء اليوم الجمعة بمقر إقامة الفيحاء في معسكر هولندا، وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة الأستاذ حسام الربيعة، وإداري الفريق الأستاذ مساعد الثبيتي.
من جانبه، عبّر آسيس عن سعادته بالانضمام إلى صفوف نادي الفيحاء واعدًا بتقديم الأداء الذي يرتقي لطموحات إدارة النادي والجمهور الفيحاوي.
20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 12:38 AM
أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي إجراءات توقيع العقد الرسمي مع المحترف البرازيلي رافاييل هنريك آسيس بنظام الإعارة لمدة موسم واحد قادمًا من نادي سبورتينغ براغا البرتغالي، وذلك بعد أن اجتاز اللاعب الفحوصات الطبية بنجاح.
وقد جرت مراسم توقيع العقد مساء اليوم الجمعة بمقر إقامة الفيحاء في معسكر هولندا، وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة الأستاذ حسام الربيعة، وإداري الفريق الأستاذ مساعد الثبيتي.
من جانبه، عبّر آسيس عن سعادته بالانضمام إلى صفوف نادي الفيحاء واعدًا بتقديم الأداء الذي يرتقي لطموحات إدارة النادي والجمهور الفيحاوي.
، الفيحاء يتعاقد رسميًّا مع البرازيلي رافاييل آسيس لموسم واحد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الفيحاء يتعاقد رسميًّا مع البرازيلي رافاييل آسيس لموسم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.