، تذمر في أوساط المعلمين والمعلمات من شروط الحصول على الرخصة المهنية ،

- 1/2
- 2/2
أبدت شريحة كبيرة من المعلمين والمعلمات تذمرهم من شروط الحصول على الرخصة المهنية التي أقرتها هيئة تقويم التعليم والتدريب، مشيرين إلى أنها مجحفة في معاييرها من حيث الرسوم المالية من جهة، ودرجة الاجتياز من جهة أخرى.
وطالب المعلمون والمعلمات، هيئة تقويم التعليم خفض الرسوم بحيث تكون رمزية جداً، أو تقديمها مجاناً أسوة ببطاقة العمل، حتى يتحقق الهدف من الحصول عليها وهو الإسهام في رفع جودة أداء المعلمين وفق المعايير المهنية، ومتطلبات الترخيص المهني التعليمي، والتحفيز على التطوير المهني والتعلم الذاتي، وكذلك التطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية المختلفة، وضمان استيفاء المعلمين للحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية.
وحددت "الهيئة" للمعلم الممارس الدرجة من 50 - 69 درجة، والمعلم المتقدم من 70 - 84 درجة، والمعلم الخبير من 85 درجة فأعلى.
ووجهت الخبيرة في مجال التعليم، لطيفة الدليهان، أسئلتها للمسؤول الأول عن الرخصة، وهي هيئة تقويم التعليم والتدريب قائلة: "إذا كانت الرخصة أمراً لا بد منه، فلماذا التشدد في استخراجها؟".
وطالبت بإعادة النظر في درجة الاجتياز للحصول على الترقية، وأن يكون الاختبار مجانياً، وزيادة مدة صلاحية الرخصة، وتقديم دورات عن الاختبار، مشيرة إلى أن الهدف تطوير المعلم وليس الاستثمار من راتبه.
يشار إلى أنه أعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي احتضنته وزارة التعليم يوم الخميس قبل الماضي، عن أن اللائحة التعليمية الجديدة متحركة ومتغيرة وليست ثابتة، وهذا يعطي منسوبي التعليم الأمل في مراجعة شروط الرخصة المهنية، من خلال درجات المعلم "الممارس والمتقدم والخبير"، وكذلك الرسوم العالية للحصول عليها.
20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 12:12 AM
طالبوا بخفض رسومها ودرجة اجتيازها
أبدت شريحة كبيرة من المعلمين والمعلمات تذمرهم من شروط الحصول على الرخصة المهنية التي أقرتها هيئة تقويم التعليم والتدريب، مشيرين إلى أنها مجحفة في معاييرها من حيث الرسوم المالية من جهة، ودرجة الاجتياز من جهة أخرى.
وطالب المعلمون والمعلمات، هيئة تقويم التعليم خفض الرسوم بحيث تكون رمزية جداً، أو تقديمها مجاناً أسوة ببطاقة العمل، حتى يتحقق الهدف من الحصول عليها وهو الإسهام في رفع جودة أداء المعلمين وفق المعايير المهنية، ومتطلبات الترخيص المهني التعليمي، والتحفيز على التطوير المهني والتعلم الذاتي، وكذلك التطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية المختلفة، وضمان استيفاء المعلمين للحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية.
وحددت "الهيئة" للمعلم الممارس الدرجة من 50 - 69 درجة، والمعلم المتقدم من 70 - 84 درجة، والمعلم الخبير من 85 درجة فأعلى.
ووجهت الخبيرة في مجال التعليم، لطيفة الدليهان، أسئلتها للمسؤول الأول عن الرخصة، وهي هيئة تقويم التعليم والتدريب قائلة: "إذا كانت الرخصة أمراً لا بد منه، فلماذا التشدد في استخراجها؟".
وطالبت بإعادة النظر في درجة الاجتياز للحصول على الترقية، وأن يكون الاختبار مجانياً، وزيادة مدة صلاحية الرخصة، وتقديم دورات عن الاختبار، مشيرة إلى أن الهدف تطوير المعلم وليس الاستثمار من راتبه.
يشار إلى أنه أعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي احتضنته وزارة التعليم يوم الخميس قبل الماضي، عن أن اللائحة التعليمية الجديدة متحركة ومتغيرة وليست ثابتة، وهذا يعطي منسوبي التعليم الأمل في مراجعة شروط الرخصة المهنية، من خلال درجات المعلم "الممارس والمتقدم والخبير"، وكذلك الرسوم العالية للحصول عليها.
، تذمر في أوساط المعلمين والمعلمات من شروط الحصول على الرخصة المهنية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تذمر في أوساط المعلمين والمعلمات من شروط الحصول على الرخصة المهنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.