- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الشحن البريطانية: يجب توفير الأمن للسفن في الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الشحن البريطانية: يجب توفير الأمن للسفن في الخليج
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال الرئيس التنفيذي لغرفة الشحن في بريطانيا اليوم الجمعة: إنه يجب توفير مزيد من إجراءات الحماية للسفن التجارية، بعد أن احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.
وصرح بوب سانجوينيتي في بيان: ”ندين بأشد العبارات احتجاز سينا إمبيرو لدى عبورها مضيق هرمز في وقت سابق اليوم“.
وتابع: ”هذه الواقعة تشكل تصعيدًا. وبينما ندعو لرد محسوب.. يتعين اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية السفن التجارية؛ لضمان تعزيز الأمن وحرية تدفق التجارة في المنطقة“.
كانت هذه تفاصيل خبر الشحن البريطانية: يجب توفير الأمن للسفن في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.