الشحن البريطانية: يجب توفير الأمن للسفن في الخليج

2019-07-19

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال الرئيس التنفيذي لغرفة الشحن في بريطانيا اليوم الجمعة: إنه يجب توفير مزيد من إجراءات الحماية للسفن التجارية، بعد أن احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.

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وصرح بوب سانجوينيتي في بيان: ”ندين بأشد العبارات احتجاز سينا إمبيرو لدى عبورها مضيق هرمز في وقت سابق اليوم“.

وتابع: ”هذه الواقعة تشكل تصعيدًا. وبينما ندعو لرد محسوب.. يتعين اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية السفن التجارية؛ لضمان تعزيز الأمن وحرية تدفق التجارة في المنطقة“.