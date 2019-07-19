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2019-07-19 واشنطن: إيران تُصعد العنف متابعات الخليج 365 - واس اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية إيران بتصعيد العنف بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنّه صادر ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز الإستراتيجي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي غاريت ماركيز في بيان “إنها المرة الثانية خلال ما يزيد قليلاً عن أسبوع تكون فيها المملكة المتحدة هدفاً لتصعيد العنف من قبل النظام الإيراني”، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء للدفاع عن الأمن والمصالح ضد سلوك إيران الخبيث.









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