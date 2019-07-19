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فيديو.. جهود الداخلية وإشادة الحجاج بـ طريق مكة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
نشر سناب وزارة الداخلية مقطع فيديو يبين جهود الإدارات في مبادرة طريق مكة، وإشادة حجاج بيت الله الحرام بالخدمات والتيسيرات التي يواجهونها لتسهل عليهم أداء الحج.
ودُشنت مبادرة طريق مكة هذا العام في مطلع شهر ذي القعدة بمطار إسلام أباد الدولي في جمهورية باكستان الإسلامية، بالتزامن مع تدشينها في مطار كوالالمبور الدولي، ثم دشنت بعدها بيومين في مطار شاه جلال الدولي في العاصمة دكا، بالتزامن مع تدشينها أيضًا بمطار سوكارنو هاتا الدولي بجمهورية إندونيسيا، وذلك في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بخدمة ضيوف الرحمن والحرص على إنهاء إجراءات مغادرتهم إلى المملكة بكل يسر وسهولة.
وأعلنت المديرية العامة للجوازات قبل يومين، أن إجمالي عدد الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة لحج عام 1440هـ من مطارات دول: باكستان، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وماليزيا خلال الفترة من 1- 8 ذي القعدة الجاري بلغ 36744 حاجًّا وحاجة قدموا إلى المملكة على متن 90 رحلة جوية.
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