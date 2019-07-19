- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم دخول مفاجئ لمركبة يسبب حادثًا في الشفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
دخول مفاجئ لمركبة يسبب حادثًا في الشفا
متابعات الخليج 365 - الرياض
تسبب الدخول المفاجئ لإحدى المركبات في الطائف، في وقوع حادث مروري أسفر عن عدة إصابات.
وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية (911): إن الدخول المفاجئ للمركبة تسبب في اصطدامها بمركبة أخرى في وادي القامة بالشفا في محافظة الطائف، فيما أسفر الحادث عن وقوع عدد من الإصابات.
وأوضح مركز العمليات الأمنية أنه تمت مباشرة الحادث من قبل الجهات المختصة، مشددًا على ضرورة توخي الحذر والتقيد بتعليمات المرور.
كانت هذه تفاصيل خبر دخول مفاجئ لمركبة يسبب حادثًا في الشفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.