2019-07-19

دخول مفاجئ لمركبة يسبب حادثًا في الشفا

متابعات الخليج 365 - الرياض

تسبب الدخول المفاجئ لإحدى المركبات في الطائف، في وقوع حادث مروري أسفر عن عدة إصابات.

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وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية (911): إن الدخول المفاجئ للمركبة تسبب في اصطدامها بمركبة أخرى في وادي القامة بالشفا في محافظة الطائف، فيما أسفر الحادث عن وقوع عدد من الإصابات.

وأوضح مركز العمليات الأمنية أنه تمت مباشرة الحادث من قبل الجهات المختصة، مشددًا على ضرورة توخي الحذر والتقيد بتعليمات المرور.