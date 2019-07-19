فيديو.. الشريم يبكي تأثرًا خلال حديثه عن الهداية

2019-07-19

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أجهش إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ سعود الشريم، بالبكاء في مشهد مؤثر خلال خطبة اليوم الجمعة، وهو يتحدث عن هداية الله للناس.

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وقال الشيخ الشريم بصوت متهدج من البكاء: “لكن الهداية نور من الله وتوفيق”.

وكان إمام وخطيب المسجد الحرام قد استهل خطبة الجمعة بالحرم المكي الشريف بحمد الله والثناء عليه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والرسل وعلى أصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم وقال في بداية الخطبة: حجاج بيت الله الحرام إنكم قد وفدتم إلى بيت عظيم كريم قطعتم المفاوز والفيافي والقفار ترجون ثوابه وتخشون عقابه فأروه من أنفسكم نسكًا خالصًا لا يشوبه رياء ولا سمعة ولا يشركه فيه أحد من خلقه، فإنه ما شرع لأمته حج بيته الحرام إلا لإقرار التوحيد وإبطال التنديد؛ فإنه واحد لا شريك له ومعبود لا ند له، وإن أعظم مقصد من مقاصد الحج تحقيق التوحيد لله دون سواه، فما اختلاف الألسن والأنساب والألوان والانتماءات التي تدخل في نسك الحج والعمرة إلا شعار للتوجه إلى رب واحد لا شريك له ومعبود واحد لا معبود سواه.